***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.04.2020 15:56
1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 1.250.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştie.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838687
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
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|Önceki Kapanış
|: 95.855
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97.065
En Düşük
95.330
18:056,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9533
En Düşük
6,8896
18:057,5407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 383,05
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6539
|% -0,22
|
|Frank
|7,1338
|7,1768
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8433
|1,8525
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|2,08
|
|Altın Gr.
|382
|383
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.517
|12,50
|
|Tam
|2.524
|2.590
|12,80
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,20
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
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|B. Petrol
|27,31
|27,31
|-0,38
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