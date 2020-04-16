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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.04.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER


1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz ana sözleşmesinin 29. maddesi gereğince 1.250.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştie.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838687


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EKIZ 4,18 328.561 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.862.181 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6107 8,6539 % -0,22  
Frank 7,1338 7,1768 % -0,05  
Riyal 1,8433 1,8525 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 2,08  
Altın Gr. 382 383 1,22  
Cumhuriyet 2.455 2.517 12,50  
Tam 2.524 2.590 12,80  
Yarım 1.228 1.260 6,20  
Çeyrek 616 630 3,10  
Gümüş.Ons 15,41 15,44 -0,05  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
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