***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.08.2021 11:58
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFNA2114 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNA2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
İhraç Fiyatı 0,94077
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 275.000.000.- TL nominal değerli, 120 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957227
BIST
12:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,29
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:338,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3310,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:33481,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,87
|Açılış
|: 481,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:33
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,22
|8.460.695
|% 8,74
|
|SILVR
|5,88
|19.444.629
|% 8,29
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,78
|49.747.983
|% -7,19
|
|NETAS
|18,80
|32.619.187
|% -7,11
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|EREGL
|19,82
|523.255.156
|% 0,56
|
|GENIL
|16,45
|504.543.856
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,14
|933.220.499
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|687.328.752
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.610.410
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.762.403
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|534.765.300
|% 0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6392
|% 0,47
|
|Euro
|10,1243
|10,1297
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,38
|
|Frank
|9,3117
|9,3678
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,88
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|26,70
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,92
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|