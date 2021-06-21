***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.06.2021 18:21
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) payında 22/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, ISGSY payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
FETHİ KÜÇÜK
44815222
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943440
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7320
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8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 1,49%
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|Açılış
|: 503,05
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7650
|8,7680
|% 0,35
|
|Euro
|10,4427
|10,4481
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1689
|12,2299
|% 1,16
|
|Frank
|9,5123
|9,5696
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3321
|2,3438
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,68
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|0,68
|