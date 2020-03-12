***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:48
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827401
BIST
14:3396.265
En Yüksek
|Değişim
|: -4,66%
|| -4.701,57
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:336,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2475
En Düşük
6,2064
14:337,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:33329,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,03
|Açılış
|: 329,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.957.073
|% 20,00
|
|PINSU
|2,84
|18.907.535
|% 19,83
|
|DEVA
|11,91
|188.047.792
|% 19,82
|
|ECILC
|4,78
|275.475.644
|% 19,80
|
|SELEC
|8,84
|137.330.883
|% 19,78
|
|IHEVA
|2,55
|6.474.018
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,09
|50.103.189
|% -19,55
|
|TSPOR
|3,49
|149.662.998
|% -18,84
|
|ALCTL
|13,19
|17.260.024
|% -18,63
|
|RYSAS
|4,65
|37.491.180
|% -18,28
|
|ASELS
|25,02
|546.530.511
|% -4,36
|
|THYAO
|8,85
|405.671.361
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|275.475.644
|% 19,80
|
|GARAN
|9,02
|225.904.603
|% -5,85
|
|MGROS
|22,02
|209.018.860
|% -4,18
|
|IHLGM
|0,98
|130.167.590
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|139.739.462
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|58.148.368
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|98.607.639
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|77.597.561
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9220
|7,9617
|% -0,22
|
|Frank
|6,6151
|6,6550
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6591
|1,6674
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|6,04
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,96
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,37
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,21
|33,21
|-2,58
|