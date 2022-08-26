***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:01
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058592
BIST
17:043.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 33,65
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:0418,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,1980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:0418,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1790
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:041.018,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.018,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,60
BIST En Aktif Hisseler17:02
|VAKBN
|6,05
|208.002.805
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.371.586
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,95
|85.798.675
|% 9,99
|
|PETKM
|13,10
|3.194.191.005
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|50.784.877
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.823.122
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|75.959.309
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.243.787
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,67
|6.349.130.226
|% 5,76
|
|ISCTR
|8,05
|5.950.393.957
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,14
|5.682.581.496
|% 8,84
|
|GARAN
|26,40
|4.748.155.678
|% 2,48
|
|THYAO
|70,40
|4.236.411.338
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,02
|3.628.457.982
|% 4,69
|
|YKBNK
|7,14
|5.682.581.496
|% 8,84
|
|ISCTR
|8,05
|5.950.393.957
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,67
|6.349.130.226
|% 5,76
|
|ZOREN
|3,06
|952.870.224
|% 6,99
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1744
|18,1886
|% 0,14
|
|Euro
|18,3189
|18,3285
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,5074
|21,6153
|% 0,33
|
|Frank
|18,8771
|18,9908
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,07
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-13,56
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-7,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,06
|
|B. Petrol
|98,75
|98,75
|-0,59
|