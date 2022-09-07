***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 11:15
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060897
BIST
11:153.343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -48,25
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:1518,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:1518,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:15998,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 998,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|80.997.794
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,89
|40.451.396
|% 9,24
|
|MTRKS
|34,68
|7.368.876
|% -9,97
|
|ALKA
|65,80
|23.345.538
|% -6,73
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,29
|25.942.843
|% -6,33
|
|FADE
|9,34
|98.479.357
|% -5,66
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|THYAO
|73,60
|2.113.904.031
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|VAKBN
|10,74
|1.371.684.089
|% 6,55
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2342
|18,2388
|% 0,02
|
|Euro
|18,0897
|18,1006
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0298
|% -0,04
|
|Frank
|18,4886
|18,6000
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,29
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.755
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,06
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,93
|