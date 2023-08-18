***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:39
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187160
BIST
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17:417.424
En Düşük
|Değişim
|: -4,38%
|| -340,42
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4127,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0215
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4129,4812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0116
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:411.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KONYA
|5.841,10
|445.058.225
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|110.456.926
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.008.355
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.577.566.905
|% 9,99
|
|TETMT
|1.297,60
|15.251.990
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|228.840.006
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|245.524.409
|% -9,85
|
|KNFRT
|17,03
|69.624.313
|% -9,66
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|85.988.225
|% -8,93
|
|TUPRS
|125,50
|11.419.909.649
|% 2,03
|
|THYAO
|252,10
|8.280.197.858
|% -3,82
|
|EREGL
|41,52
|7.202.282.827
|% -2,90
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|4,03
|1.795.302.467
|% -6,71
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|DOHOL
|13,33
|3.002.528.835
|% 3,82
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0718
|27,1220
|% 0,16
|
|Euro
|29,4591
|29,4670
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,3952
|34,5677
|% -0,04
|
|Frank
|30,6276
|30,8121
|% -0,24
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,09
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,17
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.082
|11.158
|30,00
|
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|
Seans Raporu
17:39
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