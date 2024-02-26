***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 10:28
***ISGSY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGSY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251822
BIST
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11:259.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2531,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2533,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1154
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:252.036,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,58
|Açılış
|: 2.036,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler10:48
|LMKDC
|21,56
|4.255.362
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|543.424.471
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|24.980.841
|% 9,98
|
|EUYO
|17,54
|7.298.219
|% 9,97
|
|BNTAS
|13,52
|15.627.662
|% -6,05
|
|ARASE
|72,00
|155.538.903
|% -6,01
|
|AYCES
|1.050,00
|284.954.436
|% -5,49
|
|OZGYO
|6,79
|84.378.392
|% -5,03
|
|EMNIS
|166,00
|1.826.664
|% -4,38
|
|THYAO
|286,50
|4.098.189.606
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,64
|1.788.497.908
|% -0,35
|
|EREGL
|46,06
|1.679.794.390
|% -0,95
|
|BORSK
|51,00
|1.577.374.202
|% -1,16
|
|MIATK
|74,10
|1.574.479.055
|% 5,71
|
|EKGYO
|11,42
|763.665.057
|% -1,81
|
|ISCTR
|28,64
|1.788.497.908
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,85
|323.409.533
|% -1,18
|
|TSPOR
|1,80
|69.571.660
|% 0,00
|
|EREGL
|46,06
|1.679.794.390
|% -0,95
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1075
|31,1105
|% 0,23
|
|Euro
|33,6927
|33,7073
|% 0,25
|
|Sterlin
|39,3095
|39,5066
|% 0,26
|
|Frank
|35,1824
|35,3943
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2706
|8,3121
|% 0,24
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|897,01
|898,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,61
|970,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,09
|2.034,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:48
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