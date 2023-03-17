***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2023 18:27
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
17.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda 2023 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üyesi) tarafından yerine getirilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125991
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1496
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 25,73
|Açılış
|: 1.198,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0050
|19,0119
|% 0,12
|
|Euro
|20,2802
|20,2885
|% 0,74
|
|Sterlin
|23,0662
|23,1819
|% 0,54
|
|Frank
|20,3877
|20,5105
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0451
|5,0704
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|43,76
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|25,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.039
|8.134
|148,00
|
|Yarım
|3.941
|3.980
|72,00
|
|Çeyrek
|1.970
|1.990
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,30
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|-1,93
|