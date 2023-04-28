***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 15:51
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2023
Tescil Tarihi
28.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
Açıklamalar
17.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda 2023 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üyesi) tarafından yerine getirilmesi hususu onaylanmış olup 28.04.2023 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142848
BIST
16:164.714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1619,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1621,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0447
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:161.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4474
|19,4514
|% 0,14
|
|Euro
|21,4223
|21,4483
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO
-
16:27FLAP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 955 adet işlem