***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2024 tarihli kararı ile,- Sermaye Piyasayı Mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 250.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL olarak güncellenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin "en az 1 en çok 3 yıl" olarak belirlenmesine,- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. ve yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin uzatılması için 12. maddelerinin ilişikteki şekilde tadil edilmesi ve gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,- Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Ek:Anasözleşme tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242825BIST