***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan SPK ve T.C Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ana Sözleşme değişikliği 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurlu Toplantısında onaylanmış ve 04.04.2024 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267449BIST