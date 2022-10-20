***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.10.2022 18:24
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tur Operatörlüğü
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.689.223
Beher Payın Alış Fiyatı
Bedelli artırımda 1 TL'lik beher pay alış fiyatı 1 TL'dir.
Toplam Tutar
3.689.223
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%0,09223
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%40,09223
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%40,09223
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
15,99
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın karlılığını arttırıcı olacağı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ayrıntılı bilgi ek açıklamadadır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Sermaye değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket mali tabloları esas alınarak bedelli sermaye artırımı yoluyla sermaye artırımı yapılmaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
20.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
Şirketimizin portföy şirketlerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. ("Tatilbudur") 30.09.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Tatilbudur ödenmiş sermayesi 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiş ve Şirketimiz, 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak etmiştir. Tatilbudur'da %0,25 pay oranına sahip Barış Aksoy sermaye artırımına katılmamış olup ilgili paylar Şirketimize teklif edilmiş ve Şirketimiz payına isabet eden %0,09223 pay oranı karşılığında 9.223 Türk Lirası ile sermaye artımına katılım konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. İlgili ödeme 20.10.2022 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073181
BIST