***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTur OperatörlüğüEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.10.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.689.223Beher Payın Alış FiyatıBedelli artırımda 1 TL'lik beher pay alış fiyatı 1 TL'dir.Toplam Tutar3.689.223Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0,09223Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%40,09223Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%40,09223Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)15,99Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın karlılığını arttırıcı olacağı beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAyrıntılı bilgi ek açıklamadadır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSermaye değeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTürk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket mali tabloları esas alınarak bedelli sermaye artırımı yoluyla sermaye artırımı yapılmaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar20.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,Şirketimizin portföy şirketlerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. ("Tatilbudur") 30.09.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Tatilbudur ödenmiş sermayesi 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiş ve Şirketimiz, 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak etmiştir. Tatilbudur'da %0,25 pay oranına sahip Barış Aksoy sermaye artırımına katılmamış olup ilgili paylar Şirketimize teklif edilmiş ve Şirketimiz payına isabet eden %0,09223 pay oranı karşılığında 9.223 Türk Lirası ile sermaye artımına katılım konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. İlgili ödeme 20.10.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073181BIST