***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.02.2024 18:48
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Spor giyim ve ürünleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
37.550.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.02.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.518.020
Beher Payın Alış Fiyatı
25,5825
Toplam Tutar
90.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
9,3689
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
12,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerinin olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Şamil Toksöz, Kamil Toksöz
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/02/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("İş Girişim") 'nin 31 Ocak 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile İş
G
irişim Sermayesi'nin
Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş 'nin
ortaklarından Kamil Toksöz ve Şamil Toksöz'ün sahip olduğu %9,3689 oranında ve toplam 3.518.020 adet payın tamamını 90.000.000,- TL (doksanmilyon) karşılığında tüm hukuki mali hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralması hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiş olup işlem 1 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246258
BIST