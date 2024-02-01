***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/01/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıToksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSpor giyim ve ürünleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi37.550.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.02.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.518.020Beher Payın Alış Fiyatı25,5825Toplam Tutar90.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)9,3689Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)12,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerinin olumlu etkilenmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıŞamil Toksöz, Kamil ToksözKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporu düzenlenmemiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("İş Girişim") 'nin 31 Ocak 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile İşirişim Sermayesi'ninToksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş 'ninortaklarından Kamil Toksöz ve Şamil Toksöz'ün sahip olduğu %9,3689 oranında ve toplam 3.518.020 adet payın tamamını 90.000.000,- TL (doksanmilyon) karşılığında tüm hukuki mali hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralması hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiş olup işlem 1 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246258BIST