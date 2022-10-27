***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880Transferler2.050.307 -2.050.307 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.641 167.765 -114.876 -114.876Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -441.585 21.620.416 139.093.528 167.765 263.699.004 263.699.004Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489Transferler11.976.347 -11.976.347 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-155.266 531.199 375.933 375.933Dönem Sonu Bakiyeler74.652.480 21.606.400 7.000.000 -573.948 21.620.416 151.069.875 531.199 275.906.422 275.906.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.403.025 8.804.630Dönem Karı (Zararı)531.199 167.765Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)531.199 167.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.952.749 -6.116.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 375.651 442.050Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-72.899 260.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler467.081 682.443Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-539.980 -422.262Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.828.594 -5.242.736Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.061.251 -5.464.127Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 232.657 221.391Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.361.537 -1.350.344Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.361.537 -1.350.344Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.162 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.162 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-47.208 -226.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.886.992 11.632.336Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.530.349 8.983.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.667.650 1.909.525Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.165.177 496.288Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-987.937 367.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-987.937 367.903Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.710 -31.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-486 516İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-486 516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.845 -93.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.612 -26.851Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)28.233 -66.621Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.308.542 5.683.154Alınan Faiz7.127.916 5.569.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -838.410 -1.875.915Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-383.989 -572.549YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.243.642 -8.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.890 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.890 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.270.532 -8.448Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.270.532 -8.448Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.646.667 8.796.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.646.667 8.796.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.224.397 47.198.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 43.577.730 55.994.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 43.539.709 56.203.611Finansal Yatırımlar7 11.091.317 10.260.129Diğer Alacaklar10.677.994 10.344İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 10.677.994 10.344Peşin Ödenmiş Giderler29.121 1.194.298Diğer Dönen Varlıklar1.165.729 1.202.341ARA TOPLAM66.503.870 68.870.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.503.870 68.870.723DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 209.232.576 209.232.576Diğer Alacaklar150 150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150Maddi Duran Varlıklar8 1.190.484 63.191Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.368.093 858.605Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.791.303 210.154.522TOPLAM VARLIKLAR278.295.173 279.025.245KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar233.074 128.870İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar233.074 128.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar233.074 128.870Ticari Borçlar104.843 1.092.780İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 104.843 1.092.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30.839 22.129Diğer Borçlar0 486Kısa Vadeli Karşılıklar446.828 692.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 446.828 692.335Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler116.782 579.100ARA TOPLAM932.366 2.515.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER932.366 2.515.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.213.907 766.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.213.907 766.023Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.213.907 766.023Uzun Vadeli Karşılıklar242.478 213.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 242.478 213.033TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.456.385 979.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.388.751 3.494.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar275.906.422 275.530.489Ödenmiş Sermaye13 74.652.480 74.652.480Sermaye Düzeltme Farkları21.606.400 21.606.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-573.948 -418.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-573.948 -418.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 21.620.416 21.620.416Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları151.069.875 139.093.528Net Dönem Karı veya Zararı531.199 11.976.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR275.906.422 275.530.489TOPLAM KAYNAKLAR278.295.173 279.025.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722Satışların Maliyeti4 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722BRÜT KAR (ZARAR)10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722Genel Yönetim Giderleri4 -7.406.368 -7.420.263 -2.637.166 -2.223.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler835.165 230.797 377.110 131.317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.084.587 -539.529 -1.022.750 -476.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)531.199 167.765 201.584 880.668FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)531.199 167.765 201.584 880.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)531.199 167.765 201.584 880.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)531.199 167.765 201.584 880.668DÖNEM KARI (ZARARI)531.199 167.765 201.584 880.668Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları531.199 167.765 201.584 880.668Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-155.266 -282.641 -111.365 -292.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-155.266 -282.641 -111.365 -292.467Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-155.266 -282.641 -111.365 -292.467TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)375.933 -114.876 90.219 588.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları375.933 -114.876 90.219 588.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074748BIST