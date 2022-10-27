***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.641 167.765 -114.876 -114.876
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -441.585 21.620.416 139.093.528 167.765 263.699.004 263.699.004
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489
Transferler
11.976.347 -11.976.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.266 531.199 375.933 375.933
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -573.948 21.620.416 151.069.875 531.199 275.906.422 275.906.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.403.025 8.804.630
Dönem Karı (Zararı)
531.199 167.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
531.199 167.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.952.749 -6.116.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 375.651 442.050
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-72.899 260.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
467.081 682.443
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-539.980 -422.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.828.594 -5.242.736
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.061.251 -5.464.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 232.657 221.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.361.537 -1.350.344
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.361.537 -1.350.344
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.162 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.162 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.208 -226.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.886.992 11.632.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.530.349 8.983.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.667.650 1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.165.177 496.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-987.937 367.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-987.937 367.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.710 -31.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-486 516
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-486 516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.845 -93.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.612 -26.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.233 -66.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.308.542 5.683.154
Alınan Faiz
7.127.916 5.569.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -838.410 -1.875.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-383.989 -572.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.243.642 -8.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.890 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.890 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.270.532 -8.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.270.532 -8.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.646.667 8.796.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.646.667 8.796.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.224.397 47.198.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 43.577.730 55.994.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 43.539.709 56.203.611
Finansal Yatırımlar
7 11.091.317 10.260.129
Diğer Alacaklar
10.677.994 10.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.677.994 10.344
Peşin Ödenmiş Giderler
29.121 1.194.298
Diğer Dönen Varlıklar
1.165.729 1.202.341
ARA TOPLAM
66.503.870 68.870.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.503.870 68.870.723
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 209.232.576 209.232.576
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 1.190.484 63.191
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.368.093 858.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.791.303 210.154.522
TOPLAM VARLIKLAR
278.295.173 279.025.245
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.074 128.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
233.074 128.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.074 128.870
Ticari Borçlar
104.843 1.092.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 104.843 1.092.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.839 22.129
Diğer Borçlar
0 486
Kısa Vadeli Karşılıklar
446.828 692.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 446.828 692.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
116.782 579.100
ARA TOPLAM
932.366 2.515.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
932.366 2.515.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.213.907 766.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.213.907 766.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.213.907 766.023
Uzun Vadeli Karşılıklar
242.478 213.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 242.478 213.033
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.456.385 979.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.388.751 3.494.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.906.422 275.530.489
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-573.948 -418.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-573.948 -418.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
151.069.875 139.093.528
Net Dönem Karı veya Zararı
531.199 11.976.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.906.422 275.530.489
TOPLAM KAYNAKLAR
278.295.173 279.025.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722
Satışların Maliyeti
4 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722
BRÜT KAR (ZARAR)
10.186.989 7.896.760 3.484.390 3.448.722
Genel Yönetim Giderleri
4 -7.406.368 -7.420.263 -2.637.166 -2.223.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
835.165 230.797 377.110 131.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.084.587 -539.529 -1.022.750 -476.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
531.199 167.765 201.584 880.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
531.199 167.765 201.584 880.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.199 167.765 201.584 880.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
531.199 167.765 201.584 880.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
531.199 167.765 201.584 880.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
531.199 167.765 201.584 880.668
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155.266 -282.641 -111.365 -292.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155.266 -282.641 -111.365 -292.467
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.266 -282.641 -111.365 -292.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
375.933 -114.876 90.219 588.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
375.933 -114.876 90.219 588.201
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074748
BIST