***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 29.02.2024Genel Kurul Tarihi 26.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Anasözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarEk: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192BIST