***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.02.2024 20:32
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 26.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Anasözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253192
BIST