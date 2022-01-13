***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.01.2022 19:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyünün yönetilmesi amacıyla Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") ile 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzaladığı Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında, 01.10.2021-31.12.2021 dönemi için 13.01.2022 tarihinde Maxis'e 1.014.730,04 TL (BSMV Hariç) ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993704
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3236
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4039
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05788,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 11,64
|Açılış
|: 788,61
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-14,48
|
|Altın Gr.
|789
|789
|12,52
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,16
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem