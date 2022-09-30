***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.09.2022 18:12
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyünün yönetilmesi amacıyla Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") ile 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzaladığı Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında, 01.07.2022-30.09.2022 dönemi için 30.09.2022 tarihinde Maxis'e 1.014.730 TL (BSMV Hariç) ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066398
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,61
|Açılış
|: 990,54
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5113
|18,5300
|% 0,13
|
|Euro
|18,1561
|18,1866
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,5991
|20,7024
|% 0,44
|
|Frank
|18,7326
|18,8454
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9149
|4,9395
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|2,73
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.645
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.233
|3.296
|5,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,11
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem