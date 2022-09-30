***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyünün yönetilmesi amacıyla Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") ile 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzaladığı Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında, 01.07.2022-30.09.2022 dönemi için 30.09.2022 tarihinde Maxis'e 1.014.730 TL (BSMV Hariç) ödeme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066398BIST