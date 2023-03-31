***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
31.03.2023 18:11
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyünün yönetilmesi amacıyla Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") ile 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzaladığı Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında, 01.01.2023-31.03.2023 dönemi için 31.03.2023 tarihinde Maxis'e 1.010.864,12 TL (
BSMV Hariç) ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130464
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0588
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.220,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.220,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1803
|19,1879
|% 0,11
|
|Euro
|20,8488
|20,8796
|% -0,28
|
|Sterlin
|23,6258
|23,7443
|% -0,22
|
|Frank
|20,8970
|21,0229
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.330
|12,00
|
|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,15
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|0,96
|