***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarŞirketimizin 25 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,- Sermaye Piyasayı Mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 250.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL olarak güncellenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin "en az 1 en çok 3 yıl" olarak belirlenmesine,- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. ve yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin uzatılması için 12. maddelerinin ilişikteki şekilde tadil edilmesi ve gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,- Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Ek: Ana Sözleşme Tadil MetniEklenen DökümanlarEK: 1 Anasözleşme Tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242828BIST