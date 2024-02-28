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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2024 19:47
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 29.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
- Sermaye Piyasayı Mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 250.000.000.- TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL olarak güncellenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin "en az 1 en çok 3 yıl" olarak belirlenmesine,
- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. ve yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin uzatılması için 12. maddelerinin ilişikteki şekilde tadil edilmesi ve gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
- Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Anasözleşme Tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252830


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