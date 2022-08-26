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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.08.2022 16:48
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10934  sayılı yazısına istinaden   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058589


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Tam 6.831 6.889 -42,00  
Yarım 3.329 3.368 -21,00  
Çeyrek 1.669 1.683 -11,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,24 -0,01  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,07  
B. Petrol 100 100 0,32  
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