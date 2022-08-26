***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.08.2022 16:48
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10934 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058589
BIST
17:153.185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 48,27
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:1518,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:1518,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1272
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:151.024,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:13
|VAKBN
|6,05
|208.050.927
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.371.633
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.196.616.628
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.821.964
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.115.477
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|68.977.375
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.834.239
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|75.991.794
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,76
|6.595.308.926
|% 6,51
|
|ISCTR
|8,08
|6.128.446.349
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,16
|5.912.704.952
|% 9,15
|
|GARAN
|26,44
|4.889.340.835
|% 2,64
|
|THYAO
|70,90
|4.634.435.977
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,05
|3.715.931.294
|% 5,47
|
|YKBNK
|7,16
|5.912.704.952
|% 9,15
|
|ISCTR
|8,08
|6.128.446.349
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,76
|6.595.308.926
|% 6,51
|
|ZOREN
|3,06
|958.091.255
|% 6,99
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1763
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,2448
|18,2591
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,5490
|21,6570
|% 0,52
|
|Frank
|18,8772
|18,9909
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,07
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.831
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.329
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,32
|
Seans Raporu
17:13
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17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TCELL, KOZAA
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 71 artarak (% 1.60 ) 2, 832
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, PRZMA, BRMEN, DOGUB, PETKM, HKTM, HALKB, DYOBY, COSMO
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, SILVR, DMSAS, KLNMA, MTRKS, PAMEL
-
17:28
ZOREN, BRMEN, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında