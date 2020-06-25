***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 18:31
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/200 dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852966
BIST
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386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4867
|8,5292
|% 0,02
|
|Frank
|7,2011
|7,2445
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,10
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.541
|4,50
|
|Tam
|2.593
|2.607
|6,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,20
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,89
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem