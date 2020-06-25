***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/200 dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852966BIST