***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 18:24
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 24 Haziran 2021 tarihli ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944015
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7156
En Düşük
8,6368
18:0510,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1023
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,61
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7109
|8,7149
|% 0,87
|
|Euro
|10,4028
|10,4099
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,0803
|12,1409
|% 0,43
|
|Frank
|9,4471
|9,5040
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,63
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,20
|