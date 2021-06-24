***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in 24 Haziran 2021 tarihli ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944015BIST