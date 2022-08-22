***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Ağıstos 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Nevotek")'ye Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20/3 maddesi kapsamında 1 yıla kadar vadeli, 2.750.000 (ikimilyonyediyüzellibin) TL kısa vadeli finansman sağlanmasına karar verilmiş olup, 22.08.2022 tarihinde ilgili tutar Nevotek'e ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057607BIST