***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileYönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmış olan Sayın Volkan Kublay'ın yerine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Cansel Nuray Aksoy'un Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059717BIST