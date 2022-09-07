***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 18:14
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimizin iştiraklerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur)'nin ödenmiş sermayesinin 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılması planına ilişkin olarak Şirketimizin söz konusu sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak etmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Tatilbudur'un yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konu görüşülecek olup, konu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061108
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2300
En Düşük
18,1300
18:051.006,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.006,96
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.006,97
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2223
|18,2312
|% -0,02
|
|Euro
|18,2235
|18,2412
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9317
|21,0367
|% -0,01
|
|Frank
|18,5597
|18,6715
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.797
|6.891
|51,00
|
|Yarım
|3.312
|3.366
|27,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.686
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,23
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-4,28
|