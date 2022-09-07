***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimizin iştiraklerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur)'nin ödenmiş sermayesinin 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılması planına ilişkin olarak Şirketimizin söz konusu sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak etmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Tatilbudur'un yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konu görüşülecek olup, konu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061108BIST