***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:14
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında, Şirketimiz iştiraklerinden TatilBudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. (Tatilbudur)'nin ödenmiş sermayesinin 800.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılması planına ilişkin olarak Şirketimizin söz konusu sermaye artırımına Tatilbudur'da sahip olduğu payları oranında 3.680.000 Türk Lirası tutar ile iştirak etmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştır. Tatilbudur'un 30.09.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında konu karara bağlanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz yasal süresi içinde 3.680.000 TL ile sermaye artırımına katılacaktır.
Konu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066402
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.147
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3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,5800
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|Önceki Kapanış
|: 18,5200
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En Düşük
18,4511
18:0518,1866
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0200
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18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 990,59
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
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998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5115
|18,5301
|% 0,13
|
|Euro
|18,1513
|18,1744
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,5991
|20,7024
|% 0,44
|
|Frank
|18,7325
|18,8454
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9149
|4,9395
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,57
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.647
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,12
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,71
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
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