***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ("Toksöz") ortaklarından Zafer Parlar, tüm hisselerini diğer ortak Şamil Toksöz'e devrederek ortaklıktan ayrılmış, Toksöz aleyhine açtığı tüm davalardan feragat etmiş ve taraflar arasında konu ile ilgili bir sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu feragat doğrultusunda İlgili mahkemelerin nihai kararı beklenmekte olup konu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074409BIST