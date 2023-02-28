***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 28.02.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından toplam 10.000.000 TL temettü dağıtılmasına ve ilgili ödemelerin pay sahiplerine 31.03.2023 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'den 8.357.000 TL temettü ödemesi alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117967BIST