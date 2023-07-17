***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 18:13
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 14.07.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından temettü olarak 3.355.415,21 TL ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan temettü avansı olarak 5.000.000 TL olmak üzere toplamda 8.355.415,21 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 17.07.2023 tarihinde, bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 2022 yılı karından 2.804.136,18 TL temettü ödemesi ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan 4.178.523,38 TL temettü avansı olmak üzere toplamda 6.982.659,56 TL almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172742
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2167
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2200
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|159,50
|312.144.840
|% 10,00
|
|SRVGY
|247,50
|175.832.683
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|677.731.823
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.512.570
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.336.374
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.670.033
|% -9,99
|
|OTTO
|200,40
|3.561.286
|% -9,97
|
|AYCES
|216,00
|75.569.209
|% -9,96
|
|PRZMA
|26,56
|37.183.544
|% -5,75
|
|ICUGS
|7,89
|11.957.791
|% -4,94
|
|THYAO
|218,30
|9.542.891.919
|% 2,25
|
|ASELS
|73,95
|8.141.470.372
|% 6,40
|
|SISE
|51,75
|5.945.135.624
|% 5,14
|
|SASA
|63,75
|5.053.691.747
|% 4,85
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,26
|3.192.377.374
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|ZOREN
|3,66
|970.137.653
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.856.575.206
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|429.690.678
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3367
|26,3420
|% 0,83
|
|Euro
|29,5867
|29,5946
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,3440
|34,5163
|% 0,73
|
|Frank
|30,4746
|30,6582
|% 0,93
|
|Riyal
|6,9995
|7,0346
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|10,98
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.914
|131,00
|
|Yarım
|5.349
|5.482
|65,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.741
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,08
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK