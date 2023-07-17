***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 14.07.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine 2022 yılı karından temettü olarak 3.355.415,21 TL ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan temettü avansı olarak 5.000.000 TL olmak üzere toplamda 8.355.415,21 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 17.07.2023 tarihinde, bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin 2022 yılı karından 2.804.136,18 TL temettü ödemesi ve 2023 yılına ilişkin altı aylık ara dönem finansal tablosuna göre oluşan kardan 4.178.523,38 TL temettü avansı olmak üzere toplamda 6.982.659,56 TL almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172742BIST