***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimiz ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ("Maxis") arasında Şirketimiz portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile sözleşme yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih ve E-12233903-345.13-9482 sayılı iznine istinaden 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 19.08.2021 tarihinde imzalanan portföy yönetim sözleşmesinin, 29.12.2023 tarihi itibariyle Maxis ile karşılıklı olarak feshedilmesine karar verilmiş ve konu ile ilgili bir fesih protokolü imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231560BIST