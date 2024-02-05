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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2024 18:58
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin %16,67 oranında ortağı olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (TSKB) 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 05.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda TSKB'nin internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı TSKB'nin finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla TSKB finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir.
Şirketimizce TSKB'ye iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif Toplamı 2.242.201.180 TL, Özkaynaklar 2.234.935.679 TL, Sabit Varlık Toplamı 3.446.652 TL, Faiz Gelirleri 21.186.896 TL, Cari Dönem Kârı 1.227.673.331 TL, Önceki Dönem Kârı ise 732.001.242 TL'dir. Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporlarının yasal süre dahilinde KAP'ta ve www.isgirisim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.
 
İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
Saygılarımızla,
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
       Burcu Perişanoğlu                            Kubilay Aykol                                  
       Direktör                                            Genel Müdür
 
      Prof. Dr. Selim Yazıcı                        İhsan Elgin                        
      Yönetim Kurulu Üyesi                        Yönetim Kurulu Üyesi 
                          
   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246974


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