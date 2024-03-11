***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 07.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine geçmiş yıl karlarından toplam 20.000.000 TL temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'den 20.000.000 TL temettü ödemesi alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257690BIST