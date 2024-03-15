***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2024 tarihli özel açıklamamızda iletilen şirketimiz Bağlı Ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.' nin kar dağıtımı kapsamında 20.000.000 TL temettü ödemesi 15.03.2024 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259304BIST