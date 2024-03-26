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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 19:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Tic. A.Ş.'nin unvanı Sportive Spor Malzemeleri Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262868


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 80,30 9.179.346 % 10,00  
IZMDC 6,71 246.160.942 % 10,00  
AKENR 11,66 29.979.213 % 10,00  
PKART 90,90 80.330.118 % 9,98  
INVEO 44,98 124.824.611 % 9,98  
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Dolar 32,1697 32,1789 % 0,23  
Euro 34,8627 34,8720 % -0,03  
Sterlin 40,9181 41,1232 % -0,21  
Frank 35,8533 36,0330 % -0,62  
Riyal 8,6377 8,6810 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,44 24,47 % 0,66  
Platin 905,22 907,11 % 0,66  
Paladyum 995,26 998,25 % 0,66  
Brent Pet. 85,75 85,75 % 0,66  
Altın Ons 2.176,50 2.176,80 % 0,66  
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