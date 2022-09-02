***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Y YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi Başkanı
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye Değil
ÖZGE BULUT MARAŞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli Değil Fabu Mühendislik İnşaat Taahhüt Maden Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, May Prodüksiyon Yapım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Blu TV Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür JSC İsbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059720
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.004,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.004,13
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2137
|18,2243
|% 0,15
|
|Euro
|18,1589
|18,1658
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9171
|21,0220
|% -0,09
|
|Frank
|18,5076
|18,6191
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8321
|4,8564
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|11,58
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.760
|6.826
|61,00
|
|Yarım
|3.294
|3.337
|30,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de