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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Y YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi Başkanı
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 16.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye Değil
ÖZGE BULUT MARAŞLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli Değil Fabu Mühendislik İnşaat Taahhüt Maden Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, May Prodüksiyon Yapım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Blu TV Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2022 İcrada Görevli İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür JSC İsbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059720


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