***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2024 18:53
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca,
Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Dr. Cemal Küçüksözen'in, üyeliğine Sayın Özge Bulut Maraşlı'nın seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Özgür İncekara'nın, üyeliğine Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına, Sayın Özge Bulut Maraşlı'nın, üyeliklerine Sayın Cansel Nuray Aksoy'un ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sayın Burcu Perişanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263927
BIST