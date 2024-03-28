***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ileSermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca,Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Dr. Cemal Küçüksözen'in, üyeliğine Sayın Özge Bulut Maraşlı'nın seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Özgür İncekara'nın, üyeliğine Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına, Sayın Özge Bulut Maraşlı'nın, üyeliklerine Sayın Cansel Nuray Aksoy'un ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sayın Burcu Perişanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263927BIST