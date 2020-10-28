***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2020 12:29
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884629
BIST
12:141.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -17,01
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:148,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0944
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2797
En Düşük
8,1715
12:149,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7342
En Düşük
9,6415
12:14505,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,94
|Açılış
|: 505,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KARTN
|1.648,00
|5.057.712
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,43
|17.229.731
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,01
|1.105.741.333
|% 6,91
|
|TSKB
|2,32
|995.461.679
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|573.394.275
|% 5,85
|
|ASELS
|17,63
|550.610.160
|% 1,56
|
|GARAN
|6,80
|444.211.524
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,01
|1.105.741.333
|% 6,91
|
|TSKB
|2,32
|995.461.679
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|573.394.275
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,15
|186.954.316
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|264.715.268
|% -1,52
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2764
|8,2792
|% 1,15
|
|Euro
|9,7245
|9,7297
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7039
|10,7576
|% 0,61
|
|Frank
|9,0340
|9,0884
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% 1,06
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,36
|
|Altın Gr.
|506
|506
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|27,00
|
|Tam
|3.330
|3.412
|25,92
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|12,54
|
|Çeyrek
|807
|825
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|-1,15
|
Seans Raporu
12:14
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12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, SAHOL
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12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 84 kaybederek (% -1.52 ) 1, 024
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12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLYHO, MRSHL, CASA, IZMDC, VANGD, IDEAS, SNKRN, DYOBY, KONTR, EUYO
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12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, KERVN, BRKO, MMCAS, ARTI, BALAT, EMNIS, ATSYH, UZERB
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