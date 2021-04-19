***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:42
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929256
BIST
17:291.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -21,57
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:298,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:299,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0818
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:29461,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 461,04
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:29
|FENER
|31,90
|25.233.698
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.573.532
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.669.771
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|18.191.022
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.783.906
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.980.511
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.438.279
|% -9,99
|
|EREGL
|18,36
|1.466.006.663
|% 0,11
|
|PETKM
|6,59
|1.318.055.995
|% 4,11
|
|GARAN
|7,07
|1.006.231.092
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,22
|818.482.410
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,34
|660.803.449
|% -1,34
|
|PETKM
|6,59
|1.318.055.995
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|349.562.344
|% -1,06
|
|ODAS
|3,04
|463.582.525
|% -9,25
|
|GARAN
|7,07
|1.006.231.092
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,27
|419.893.921
|% -7,89
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0956
|8,1004
|% 0,53
|
|Euro
|9,7456
|9,7543
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,2653
|11,3218
|% 1,29
|
|Frank
|8,8031
|8,8561
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1503
|2,1610
|% 0,39
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,61
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|0,10
|