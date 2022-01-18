***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:02
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994896
BIST
16:532.056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -29,86
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:5313,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1617
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:5315,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1270
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:53794,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,17
|Açılış
|: 794,28
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:51
|IZTAR
|23,10
|56.185.422
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|80.533.458
|% 9,83
|
|TETMT
|469,10
|58.291.606
|% 9,14
|
|DOBUR
|92,70
|14.161.929
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.045.673
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,01
|3.073.861.441
|% 0,17
|
|THYAO
|27,54
|2.823.139.205
|% -2,62
|
|KRDMD
|12,35
|2.550.837.928
|% -3,21
|
|YKBNK
|4,09
|2.106.675.205
|% 1,49
|
|AKBNK
|7,82
|1.580.178.534
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,09
|2.106.675.205
|% 1,49
|
|GARAN
|12,01
|3.073.861.441
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,47
|549.608.704
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,82
|1.580.178.534
|% 0,90
|
|KRDMD
|12,35
|2.550.837.928
|% -3,21
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5791
|13,5999
|% 1,21
|
|Euro
|15,4518
|15,4655
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,4011
|18,4933
|% 0,68
|
|Frank
|14,7693
|14,8583
|% 0,91
|
|Riyal
|3,6069
|3,6250
|% 1,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,01
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|1,27
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 17 kaybederek (% -1.48 ) 2, 277
-
17:04XU100
Endeks 2, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 28, 962.00 milyon TL de
-
17:03SELVA
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 946 adet işlem
-
17:02KRDMB
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 578, 375 adet işlem
-
17:01PRKAB
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 611, 055 adet işlem