***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 16:56
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037220
BIST
17:052.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,31
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:0517,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:0518,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:051.008,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.008,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IDEAS
|19,69
|15.625.779
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.072.062
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.000.209
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.957.511
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.454.560
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,18
|3.640.927.435
|% 0,38
|
|EREGL
|30,70
|1.846.953.492
|% -1,41
|
|SISE
|22,12
|1.741.052.146
|% -0,18
|
|SASA
|43,86
|1.532.324.191
|% 2,91
|
|KRDMD
|13,12
|974.007.507
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,60
|458.168.057
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|259.240.512
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|646.941.960
|% -1,06
|
|ODAS
|2,87
|335.774.428
|% 1,77
|
|TSKB
|2,33
|258.970.014
|% -1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2713
|17,2828
|% 0,12
|
|Euro
|18,0123
|18,0389
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7556
|20,8597
|% -0,54
|
|Frank
|17,2928
|17,3969
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5902
|4,6132
|% 0,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-6,12
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.699
|6.804
|-14,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,59
|