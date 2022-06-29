***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 14:23
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039978
BIST
15:432.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -22,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
15:4316,6474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0348
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
15:4317,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0298
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
15:43979,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,88
|Açılış
|: 979,98
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler15:43
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.467.171
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.213.520
|% 9,96
|
|BEYAZ
|9,00
|35.990.027
|% 9,89
|
|TURSG
|5,34
|366.137.202
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|441.678.368
|% -9,99
|
|SELVA
|7,55
|71.403.132
|% -8,48
|
|LIDFA
|12,83
|55.293.027
|% -8,36
|
|YEOTK
|59,55
|64.613.046
|% -8,24
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,68
|3.492.755.205
|% -0,75
|
|SISE
|21,26
|1.022.888.512
|% -0,75
|
|EREGL
|27,34
|1.015.152.756
|% -0,80
|
|ASELS
|23,44
|924.227.347
|% 1,03
|
|KRDMD
|11,47
|711.275.986
|% -2,80
|
|EKGYO
|2,57
|368.220.240
|% -1,91
|
|ODAS
|2,99
|419.668.324
|% -1,97
|
|TSKB
|2,06
|268.471.806
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,42
|505.391.936
|% -1,12
|
|MOBTL
|1,81
|145.826.797
|% -2,16
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6383
|16,6474
|% -0,21
|
|Euro
|17,5026
|17,5234
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,1823
|20,2835
|% -0,40
|
|Frank
|17,4238
|17,5288
|% 0,43
|
|Riyal
|4,4232
|4,4454
|% -0,18
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|11,62
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.540
|6.629
|-8,00
|
|Yarım
|3.201
|3.241
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,64
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58EGEEN
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 2, 330.30 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 353 adet işlem
-
15:57RTALB
Yüzde -54.80 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 362, 179 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 82 kaybederek (% -1.14 ) 2, 676
-
15:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EREGL
-
15:56XU100
Endeks 2, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 20, 686.00 milyon TL de