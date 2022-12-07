***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:24
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085434
BIST
17:104.866
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -134,22
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.849
17:1018,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:1019,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1322
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:101.065,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.065,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:10
|YESIL
|4,40
|61.665.140
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|557.814.741
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|213.603.231
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|610.305.052
|% 9,97
|
|HEDEF
|21,06
|34.527.406
|% -10,00
|
|VBTYZ
|67,50
|41.575.741
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|ENKAI
|23,86
|2.361.486.312
|% -9,96
|
|EUREN
|15,16
|862.852.938
|% -9,46
|
|KRDMD
|17,28
|13.051.945.079
|% -2,37
|
|THYAO
|135,20
|8.150.215.475
|% -0,29
|
|ASELS
|49,84
|5.708.132.213
|% 1,63
|
|PETKM
|17,73
|4.907.006.040
|% -1,50
|
|EREGL
|41,18
|3.984.312.057
|% -3,29
|
|KRDMD
|17,28
|13.051.945.079
|% -2,37
|
|EKGYO
|7,06
|2.488.641.734
|% -2,49
|
|ADESE
|1,94
|521.000.331
|% 6,01
|
|PETKM
|17,73
|4.907.006.040
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,02
|2.350.752.340
|% -1,86
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6417
|% 0,04
|
|Euro
|19,6333
|19,6445
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,7012
|22,8151
|% 0,69
|
|Frank
|19,8101
|19,9294
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,01
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,39
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|8,00
|
|Tam
|7.181
|7.231
|31,00
|
|Yarım
|3.478
|3.535
|15,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,16
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25PRDGS
Yüzde -9.25 oranında düşüşle 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 792 adet işlem
-
17:24AZTEK
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 572, 213 adet işlem
-
17:23YEOTK
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 832 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -134, 62 kaybederek (% -2.51 ) 5, 232
-
17:22XU100
Endeks 4, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 89, 399.00 milyon TL de