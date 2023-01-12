***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101008
BIST
17:044.916
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 187,46
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
17:0418,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0420,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0937
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:041.146,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.147,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KRDMA
|17,38
|365.847.864
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.268.639
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.848.854
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.476.450
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.583,90
|106.409.947
|% -8,85
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|132,10
|10.941.401.255
|% 5,43
|
|KRDMD
|18,51
|7.782.799.214
|% 7,68
|
|EREGL
|38,48
|5.703.346.094
|% 4,45
|
|ASELS
|54,75
|5.082.635.621
|% 3,69
|
|KOZAL
|538,70
|4.788.332.716
|% 3,84
|
|EKGYO
|8,28
|3.837.620.782
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,51
|7.782.799.214
|% 7,68
|
|YKBNK
|8,90
|2.875.020.509
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,58
|628.354.421
|% 1,18
|
|PETKM
|17,02
|3.297.623.449
|% 2,10
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7757
|18,7844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2936
|20,3028
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,9082
|23,0231
|% 0,77
|
|Frank
|20,1628
|20,2842
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|13,93
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|14,37
|
|Cumhuriyet
|7.691
|7.807
|54,00
|
|Tam
|7.744
|7.799
|66,00
|
|Yarım
|3.770
|3.816
|33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,44
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|1,61
|