***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 14:09
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109920
BIST
17:084.797
En Yüksek
|Değişim
|: -4,02%
|| -200,91
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:0818,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:0820,2647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0468
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:081.133,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.133,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:06
|OYAKC
|22,66
|291.184.599
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|BOBET
|13,70
|55.813.353
|% 9,51
|
|TRILC
|11,05
|38.925.366
|% 7,39
|
|ISSEN
|68,50
|37.998.506
|% 7,37
|
|SDTTR
|90,90
|79.456.240
|% -10,00
|
|SMRTG
|65,85
|55.811.041
|% -8,98
|
|SUWEN
|45,28
|3.038.001
|% -7,97
|
|BARMA
|81,25
|13.842.568
|% -7,35
|
|BRKVY
|23,74
|5.610.005
|% -7,27
|
|ASTOR
|25,90
|344.980.882
|% -2,78
|
|AHGAZ
|80,60
|90.534.219
|% -4,84
|
|SOKE
|14,31
|83.875.549
|% -4,60
|
|SDTTR
|90,90
|79.456.240
|% -10,00
|
|ALFAS
|200,00
|59.673.404
|% -4,85
|
|ASTOR
|25,90
|344.980.882
|% -2,78
|
|SOKE
|14,31
|83.875.549
|% -4,60
|
|AHGAZ
|80,60
|90.534.219
|% -4,84
|
|EYGYO
|16,89
|18.734.178
|% -6,94
|
|TNZTP
|15,28
|14.049.936
|% -5,09
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8317
|% 0,06
|
|Euro
|20,2497
|20,2538
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,6173
|22,7307
|% 0,03
|
|Frank
|20,2486
|20,3706
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,28
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.744
|7.797
|-64,00
|
|Yarım
|3.783
|3.815
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.908
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,01
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -239, 17 kaybederek (% -4.32 ) 5, 302
-
17:21XU100
Endeks 4, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 16 altında . İşlem hacmi 18, 708.00 milyon TL de
-
17:18GLRYH
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 783, 599 adet işlem
-
17:17KLGYO
Yüzde -8.99 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 352, 797 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 4, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 18, 627.00 milyon TL de