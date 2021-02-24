***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.02.2021 17:47
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2021 yılı faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912299
BIST
17:421.496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,25
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:427,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1187
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,2497
En Düşük
7,0712
17:428,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1308
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:42416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.881.249
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|11.227.661
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.079.653
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.823.344
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|82.367.665
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,10
|2.274.134.031
|% 2,02
|
|THYAO
|12,96
|2.179.563.873
|% -0,46
|
|SASA
|39,94
|1.917.974.023
|% 9,97
|
|PETKM
|5,14
|1.890.081.373
|% -5,34
|
|GUBRF
|76,35
|1.826.039.439
|% -7,17
|
|EKGYO
|2,29
|1.053.038.020
|% -2,14
|
|PETKM
|5,14
|1.890.081.373
|% -5,34
|
|TSKB
|1,75
|583.307.512
|% -2,78
|
|IHLAS
|0,90
|297.813.625
|% -9,09
|
|ODAS
|4,05
|1.191.479.951
|% 1,76
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2240
|7,2274
|% 1,72
|
|Euro
|8,7666
|8,7746
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,1819
|10,2330
|% 1,83
|
|Frank
|7,9313
|7,9790
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9229
|1,9326
|% 1,79
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-15,87
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 28 kaybederek (% -1.01 ) 1, 307
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYEN, BALAT, SASA, PKENT, INTEM, METUR, IDEAS, MERIT, YYAPI, POLTK
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, TKNSA, MZHLD, SAYAS, KARSN, SONME, DIRIT, MEGAP, MEGAP
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17:51
YYAPI, AYCES, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
KRSTL, SAYAS, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında