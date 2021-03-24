***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2021 13:43
r Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920145
BIST
17:581.408
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 30,60
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:587,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:589,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0590
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:58439,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,48
|Açılış
|: 439,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KONYA
|1.171,60
|68.382.608
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.355.438
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.144.928
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.694
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|477.955.936
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,75
|269.511.122
|% -3,20
|
|VAKFN
|27,88
|23.473.720
|% -2,86
|
|EMKEL
|2,58
|9.661.895
|% -2,64
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|SASA
|47,34
|1.970.063.260
|% 8,48
|
|PETKM
|5,53
|989.001.175
|% 2,98
|
|FROTO
|208,00
|932.694.841
|% 2,42
|
|SISE
|7,32
|897.100.333
|% 3,54
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|TSKB
|1,45
|373.634.989
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|579.868.486
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.439.842
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|387.717.756
|% 1,62
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9012
|7,9066
|% -0,42
|
|Euro
|9,3832
|9,4024
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,7839
|10,8379
|% -0,96
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% -0,70
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de