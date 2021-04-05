***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 11:48
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
02.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 / 10302
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2021 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilerek, 5 Nisan 2021 tarih ve 10302 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923217
BIST
16:011.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:018,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:019,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:01449,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,43
|Açılış
|: 449,69
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler16:01
|JANTS
|909,70
|309.760.014
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.173.568
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.213.034
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.349.136
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,20
|711.438.394
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|501.169.856
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|134.804.750
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|ODAS
|3,66
|295.888.015
|% 4,27
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1139
|8,1205
|% -0,39
|
|Euro
|9,5605
|9,5690
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,2301
|11,2864
|% -0,09
|
|Frank
|8,5949
|8,6467
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ERBOS, FENER, NTGAZ, SNKRN, KRTEK, BANVT, IZFAS, DERHL
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, GLRYH, IDEAS, RODRG, FORMT, UMPAS
-
16:13
AKSEN, YATAS, AYGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
KERVN, EPLAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında