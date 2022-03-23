***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 14:57
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012360
BIST
14:482.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,10
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
14:4814,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
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14,8439
En Düşük
14,7784
14:4816,3230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0361
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
14:48920,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,21
|Açılış
|: 920,33
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ENSRI
|16,94
|35.316.897
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.473.255
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.475.587
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.117.178
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,06
|26.049.685
|% 7,83
|
|PKENT
|258,20
|64.830.197
|% -9,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,50
|61.315.851
|% -6,74
|
|AYCES
|67,90
|7.527.983
|% -6,28
|
|DOHOL
|3,42
|703.070.575
|% -6,04
|
|GARAN
|12,15
|2.544.243.786
|% 1,84
|
|THYAO
|28,62
|1.440.436.959
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,33
|1.025.355.102
|% 0,46
|
|EREGL
|33,48
|891.000.848
|% -0,95
|
|HEKTS
|18,30
|762.963.780
|% 5,60
|
|GARAN
|12,15
|2.544.243.786
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,42
|703.070.575
|% -6,04
|
|YKBNK
|4,07
|513.216.932
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,37
|284.227.585
|% 1,28
|
|ODAS
|1,62
|178.718.052
|% -1,82
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8382
|14,8409
|% 0,13
|
|Euro
|16,3144
|16,3230
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,5326
|19,6305
|% -0,38
|
|Frank
|15,8000
|15,8952
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9433
|3,9630
|% 0,05
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,11
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.103
|6.195
|32,00
|
|Tam
|6.074
|6.226
|43,32
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|20,96
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,36
|
Seans Raporu
14:48
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-
15:03HEKTS
Yüzde 6.12 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 896, 845 adet işlem
-
15:02AKSA
Yüzde 7.04 oranında artışla 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 216, 680 adet işlem
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 97 artarak (% 0.04 ) 2, 444
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15:01ISYAT
Yüzde 6.61 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 971, 236 adet işlem
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15:00BJKAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 751, 164 adet işlem